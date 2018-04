Da Monkey Island a Sea of Thieves: qual è il tuo videogioco preferito dedicato ai pirati?

Sin dagli anni '80 l'immaginario "piratesco" è entrato a far parte del mondo dei videogiochi grazie a prodotti come Sid Meier's Pirates e in seguito a classici del calibro di The Secret of Monkey Island e Monkey Island 2 LeChuck's Revenge. Negli anni successivi i videogiochi sui pirati hanno continuato a fare la loro comparsa sul mercato e anche oggi risultano discretamente popolari, come dimostrano il successo di Sea of Thieves e la buona accoglienza riservata a Skull & Bones di Ubisoft.



Ti chiediamo: qual è il tuo videogioco preferito a tema pirati? Ne abbiamo selezionati 20 tra i più rappresentativi, a te la parola!