Dark Souls Remastered: su quale piattaforma (ri)giocherai il titolo From Software?

Dark Souls Remastered è stato uno degli annunci più interessanti della settimana che sta per concludersi: rivelato a sorpresa durante il Mini Direct dell'11 gennaio, il gioco è stato poi confermato anche per PlayStation 4, Xbox One e PC.



In arrivo a fine maggio, Dark Souls Remastered presenterà un comparto tecnico migliorato, con supporto per la risoluzione 1080p su Switch (modalità Dock) e fino a 4K su PS4 Pro e Xbox One X. Ti chiediamo: su quale piattaforma rigiocherai Dark Souls?