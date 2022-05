Death Stranding 2 si farà, forse: sei interessato ad un sequel del gioco?

A sorpresa, è arrivata una (quasi) conferma dell'esistenza di Death Stranding 2. Intervistato da un magazine americano, l'attore Norman Reedus si lasciato sfuggire l'inizio dei lavori sul sequel del gioco di Hideo Kojima, parlando apertamente di una "Parte 2" in sviluppo, anche se al momento non sappiamo altro. Reedus, come sappiamo, è un caro amico di Hideo Kojima e sicuramente tornerà nel seguito di Death Stranding, è troppo presto però per capire in che stato si trovi il progetto e se lo vedremo entro breve tempo.



Death Stranding ha riscosso un discreto successo anche se con vendite non particolarmente elevate, la Director's Cut Edition ha aggiunto nuovi contenuti ma a quanto pare il producer giapponese ha idee ben più grandi e da qui la necessità di sviluppare Death Stranding 2. Tu lo giocheresti?