Death Stranding arriva su PC Game Pass: ne approfitterai per provarlo?

A sorpresa, 505 Games, Kojima Productions e Microsoft hanno annunciato che Death Stranding arriverà il 23 agosto su PC Game Pass, il servizio in abbonamento della casa di Redmond. Una bella occasione per provare uno dei giochi più discussi degli ultimi anni, amato e odiato allo stesso tempo, un titolo capace, come pochi altri, di dividere i giocatori ed i supporter di Hideo Kojima.



Death Stranding non è forse un gioco per tutti ma certamente è un'esperienza interessante e che presto potrete vivere a costo zero grazie a PC Game Pass. Approfitterai di questa occasione per provare il gioco di Hideo Kojima oppure no?