Destiny 2 I Rinnegati: quale novità dell'espansione ti interessa maggiormente?

Bungie ha presentato ufficialmente Destiny 2: I Rinnegati, svelando i contenuti e le modalità che verranno introdotte con la nuova espansione autunnale in arrivo a settembre. Le novità in arrivo con l'Anno 2 non mancheranno, a partire dalla presenza di una nuova Incursione e dall'introduzione di Azzardo, modalità inedita che unisce elementi PvP e PvE, passando per le nuove Super e le nuove armi da guadagnare sul campo di battaglia.



Ti chiediamo: dopo aver assistito al reveal ufficiale di Bungie, quale novità dell'espansione ti interessa maggiormente?