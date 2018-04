Destiny 2 La Mente Bellica: quale novità dell'espansione ti interessa maggiormente?

Il 24 aprile Bungie ha annunciato ufficialmente La Mente Bellica (Warmind), seconda espansione di Destiny 2 in arrivo il prossimo 8 maggio. Questo attesissimo contenuto aggiuntivo include interessanti novità come il nuovo Covo dell'Incursione Pinnacolo Siderale, la modalità PvE Protocollo D'Intensificazione, nuovi assalti, missioni storia, armi ed equipaggiamento inedito.



Con Warmind prenderà il via anche la Season 3 di Destiny 2, la quale dovrebbe andare avanti fino a settembre, mese rumoreggiato per il lancio di una grande espansione sullo stile de Il Re dei Corrotti e I Signori del Ferro del primo Destiny. Ti chiediamo: qual è la novità di Destiny 2 La Mente Bellica che attendi maggiormente?