Destruction All-Stars salta il lancio di PS5: cosa ne pensi?

A sorpresa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato il rinvio di Destruction All-Stars per PS5, gioco multiplayer atteso per il lancio della console e ora rimandato a febbraio 2021. Il team ha bisogno di più tempo per rifinire alcuni aspetti del progetto, da qui la necessità di far slittare la pubblicazione di qualche mese, ma non tutto il male viene per nuocere.



Destruction All-Stars sarà infatti gratis per gli abbonati PlayStation Plus, i quali avranno due mesi di tempo per aggiungere il gioco alla propria libreria, sicuramente una bella occasione per lanciarsi in frenetiche battaglie multigiocatore.



Cosa ne pensi di questo rinvio? Favorirà il gioco oppure sarebbe stato meglio uscire al lancio di PS5?