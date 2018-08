Devil May Cry 5: cosa ti è piaciuto di più del primo video gameplay?

Come promesso da Capcom, Devil May Cry 5 si è presentato alla Gamescom 2018 di Colonia con una demo giocabile, permettendo di dare un primo sguardo al nuovo capitolo della serie in arrivo l'8 marzo 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC.



Nella nostra Video Anteprima abbiamo analizzato le principali novità introdotte nel sistema di combattimento, come il braccio meccanico di Nero e il ritorno a un'impostazione più simile ai primi capitoli della saga. In questo video gameplay in presa diretta, inoltre, possiamo apprezzare il colpo d'occhio e l'impatto visivo garantiti dal RE Engine, il motore adottato da Capcom per il titolo.



Dopo aver visto il gioco in azione, cosa ti ha colpito di più di Devil May Cry 5?