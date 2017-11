Devil May Cry 5: cosa vorresti vedere nel nuovo capitolo della serie Capcom?

Nella giornata di ieri, è emerso in rete un interessante leak riguardo a Devil May Cry 5, nuovo capitolo della celeberrima serie Capcom: stando alle voci di corridoio, il gioco sarebbe ormai in sviluppo da almeno tre anni, e la software house è in procinto di darne l'annuncio. Il reveal, inizialmente previsto per l'evento PlayStation Experience di dicembre, sarebbe invece stato rinviato all'E3 2018, ma i lavori procedono e sembra che, addirittura, la compagnia abbia già un trailer pronto, con accenni ai personaggi e alla storia.



Stando ai rumor, Devil May Cry 5 sarebbe diretto da Hideaki Itsuno. Al momento, purtroppo, non ci sono notizie certe in merito al progetto, non è chiaro se si tratterà di un'esclusiva PS4 o meno, né si hanno dettagli in merito a fattori tecnici o gameplay, ma gli utenti in rete hanno già iniziato a fare supposizioni e a esprimere le proprie aspettative. E voi, cosa ne pensate? Cosa vorreste vedere in Devil May Cry 5?