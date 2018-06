Devil May Cry 5, Deep Down, Resident Evil 2: quale di questi giochi Capcom vorresti vedere all'E3?

Numerosi rumor su giochi Capcom sono emersi nelle scorse ore: la casa di Osaka ha registrato il dominio DevilMayCry5.com, aggiornato i dati di registrazione di ResidentEvil2.com e infine esteso i diritti di utilizzo sul marchio Deep Down fino al 2020. Manovre che hanno subito dato il via a una serie di speculazioni riguardo la possibilità di vedere questi giochi all'ormai imminente E3.



Ti chiediamo: Deep Down vs Resident Evil 2 Remake vs Devil May Cry 5, quale di questi titoli vorresti vedere alla fiera di Los Angeles?