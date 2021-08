Devil May Cry compie 20 anni: qual è il tuo gioco preferito della serie?

Il 23 agosto 2001 Capcom lanciava in Giappone Devil May Cry, il primo videogioco per PS2 a superare quota un milione di copie vendute. Nato nel 1999 dalle ceneri di una delle innumerevoli versioni scartate di Resident Evil 4, Devil May Cry ha di fatto reso popolare il genere degli stylish action che in seguito farà la fortuna di Platinum Games, team legato a doppio filo con Capcom e Devil May Cry.



Al primo episodio faranno seguito vari altri titoli: Devil May Cry 2, Devil May Cry 3, Devil May Cry 4 e DmC Devil May Cry, quest'ultimo una sorta di reboot sviluppato da Ninja Theory, accolto però tiepidamente da pubblico e critica. Al 2019 risale invece Devil May Cry 5, il più recente gioco della saga, in attesa di sapere se ci sarà mai un Devil May Cry 6.



Ti chiediamo: qual è il tuo gioco preferito di Devil May Cry? Vota qui sotto!