Di quale gioco della serie Pokemon vorresti un remake/remaster per Switch?

Recentemente si sono diffusi alcuni rumor che vorrebbero Pokemon Switch essere di fatto una sorta di remake di Pokemon Blu e Rosso, così da tornare alle origini della saga, nella regione di Kanto. Al momento non ci sono conferme su queste speculazioni e altre voci vorrebbero invece Pokemon per Nintendo Switch dare il via all'ottava generazione di mostri.



In attesa che Nintendo chiarisca la situazione con un annuncio ufficiale (che avverrà probabilmente all'E3 di giugno) ti chiediamo: di quale gioco Pokemon vorresti un remake o remaster per Switch? Abbiamo selezionato 20 titoli particolarmente rappresentativi per la storia della serie... a te la parola!