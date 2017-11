Di quale di questi giochi ti piacerebbe vedere una serie TV?

Negli ultimi mesi, Netflix ha mostrato un notevole interesse per le serie originali basate su franchise videoludici, pensiamo a Castlevania e The Witcher, ad esempio. Mentre attendiamo che la serie dedicata alle avventure dello Strigo prenda vita, ti chiediamo: quale saga vorresti vedere in TV?



Sono tanti i giochi che ben si presterebbero ad un adattamento di questo tipo, pensiamo a The Last of Us, Uncharted, Red Dead Redemption (il recente successo di Godless potrebbe aprire la strada?) e produzioni magari più leggere come Super Mario Bros e Ratchet & Clank. Abbiamo selezionato venti franchise che ben potrebbero adattarsi allo sviluppo di una serie TV: a te la parola!