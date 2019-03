Dopo Cuphead, quale altra esclusiva Xbox vorresti su Nintendo Switch?

A sorpresa, questa settimana è stato annunciato l'imminente lancio di Cuphead su Nintendo Switch e durante la GDC di San Francisco Microsoft ha confermato che "altri giochi Xbox sono in dirittura di arrivo su Switch", con supporto per le funzionalità Xbox LIVE.



Parole che hanno lasciato il segno, tanto che la community ha subito iniziato a pensare a possibili candidati del catalogo Xbox da portare su Nintendo Switch, ipotizzando la pubblicazione di titoli come Sunset Overdrive, Rare Replay, Ori and the Blind Forest, Sea of Thieves, Forza Horizon 4, Battletoads e tanti altri.



In attesa di altri annunci, ti chiediamo: quale delle esclusive Microsoft elencate qui sotto vorresti vedere su Nintendo Switch? A te la parola!