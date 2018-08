Dopo Diablo 3, quale gioco Blizzard ti piacerebbe vedere su Nintendo Switch?

L'annuncio di Diablo 3 per Switch ha segnato il ritorno di un gioco Blizzard su console Nintendo a distanza di 15 anni. Come dichiarato dal senior producer Pete Stilwell, inoltre, la collaborazione con la casa di Kyoto e Iron Galaxy ha aiutato la compagnia a prendere confidenza con l'hardware della console ibrida, rendendo tutt'altro che improbabile l'idea di realizzare nuovi porting in futuro.



Il primo gioco che viene in mente è Overwatch, che lo stesso Pete Stilwell non ha esitato a definire un porting fattibile per Switch. Del resto l'hero shooter è uscito anche su PS4 e Xbox One, con un sistema di controllo già riadattato per le console, senza dimenticare che Hi-Rez Studios è riuscita a portare Paladins su Switch con risultati tecnici molto incoraggianti, dimostrando che un titolo simile a Overwatch potrebbe funzionare a dovere anche sulla console ibrida.



Il senior producer di Blizzard, però, ha escluso la possibilità di vedere giochi come Starcraft 2 su Nintendo Switch, più che altro per una questione legata al sistema di controllo. Ancora meno probabile sembra l'arrivo di un MMORPG mastodontico come World of Warcraft, che nel corso della sua storia non è mai uscito dai lidi del PC gaming. Analizzando il resto del catalogo ci sono altri titoli che, ragionevolmente, potrebbero ricevere un porting per la console Nintendo.



Dopo Diablo 3, quale gioco Blizzard ti piacerebbe vedere su Switch? A te la parola!