Dopo Mega Man, quale altra serie Capcom vorresti (ri)vedere su PC e console?

Ieri, a sorpresa, Capcom ha annunciato Mega Man 11, oltre a una raccolta dedicata a Mega Man X e aver confermato l'arrivo di Mega Man Legacy Collection 1&2 su Switch. La casa di Osaka sembra intenzionata a riportare in vita i suoi brand storici, come dimostrano anche la prossima uscita di Okami HD/4K Remaster e i tanti rumor su Devil May Cry 5.



Da Strider a Power Stone, passando per Dragon's Dogma, Breath of Fire, Viewtiful Joe e Ghosts n Goblins‎, sono tante le serie Capcom che meriterebbero un ritorno. Quale di questi franchise vorresti rivedere su PC e console con remake, remaster o nuovi episodi?