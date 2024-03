Dragon Ball Sparking Zero: ti è piaciuto il primo gameplay?

Bandai Namco ha mostrato il gameplay di Dragon Ball Sparking Zero , un brutale scontro tra Goku e Vegeta . Ma non solo, perché ci sono anche altre sorprese.

Oltre ad aver mostrato il gameplay in azione per la prima volta, si aggiungono al roster anche altri personaggi tra cui Super Trunks, Mestro Muten, Max Power, Nappa, Burter, Jeice

Super Saiyan Broly (Full Power), Hit, Super Saiyan Kale (Berserk), Toppo, Dyspo e Kakunsa.



