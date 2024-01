Dragon Ball Sparking Zero: quanto sei in hype dopo il nuovo trailer?

Il nuovo trailer di Dragon Ball Sparking Zero continua a far parlare di se , avendo contribuito a creare un notevole hype per il nuovo videogioco basato sulla celebre serie di Akira Toriyama.

Oltre ad aver confermato un roster composto da 164 personaggi, il video ci ha permesso di dare una occhiata anche alle innumerevoli versioni di Goku e Vegeta... ben 24, e la lista non è ancora definita!



Inoltre, abbiamo potuto vedere i personaggi in azione e farci una prima idea sul comparto tecnico di questo nuovo videogioco di Dragon Ball, definito come l'ideale proseguimento di Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi.



Dragon Ball Sparking Zero è in sviluppo per PS5, PC e Xbox Series X/S ma è ancora privo di una data di lancio: quanto sei in hype?