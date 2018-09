Dragon Quest: qual è il tuo episodio preferito della serie Square-Enix?

Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta è finalmente disponibile in Europa, ad oltre dodici mesi dal lancio in Giappone. L'undicesimo episodio della saga Square-Enix segna il ritorno del franchise Dragon Quest in Occidente con un capitolo "regolare" dopo qualche anno di assenza.



L'epopea di Dragon Quest, iniziata negli anni '80 su Nintendo NES, è ancora oggi una delle serie di videogiochi più amate e popolari in Giappone e gode di sempre maggior fama anche in Occidente. Approfittiamo dell'uscita di DQ 11 per chiederti: qual è il tuo gioco preferito di Dragon Quest?



Nota Bene: Tra le possibili risposte abbiamo inserito solamente i capitoli "regolari" della saga, evitando quindi i numerosi spin-off usciti negli ultimi anni su console portatili e smartphone.