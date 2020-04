DualSense: ti piace il nuovo controller di PS5?

A sorpresa Sony ha annunciato DualSense, il nuovo controller di PS5. Il joypad Next-Gen si discosta (ma non del tutto) dal passato e abbandona il nome DualShock proponendo ora un design diverso rispetto ai precedenti controlli PlayStation, a destare sin da subito interesse è stata ovviamente la doppia colorazione bianca e nera, oltre a D-Pad e tasti azione trasparenti, senza dimenticare Light Bar, con la luce che verrà diffusa unicamente intorno al Touchpad.



Scompare anche il tasto Share per lasciare spazio al pulsante Create, arriva il microfono integrato e aumentano le dimensioni e l'angolazione dei grilletti (ora dotati di feedback aptico e resistenza meccanica), confermata invece la presenza di una batteria integrata dalle prestazioni in linea con quelle del DualShock 4.



Ti chiediamo: cosa ne pensi del DualSense? Quali sono le tue prime impressioni sul joypad che accompagnerà la nuova PlayStation 5? A te la parola!