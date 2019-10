DualShock 5: quale novità vorresti vedere nel controller di PS5?

In settimana Sony non ha solamente svelato la data di uscita di PS5 e alcune nuove caratteristiche della console ma anche parlato ampiamente del DualShock 5, il controller che accompagnerà la prossima generazione di console PlayStation. Il nuovo DualShock potrà contare su due novità come i grilletti adattivi e il feedback aptico in sostituzione della classica vibrazione, inoltre si parla di una autonomia della batteria leggermente migliorata.



Al momento Sony non ha mostrato pubblicamente il controller ma chi lo ha provato parla di un design "simile a quello del DualShock 4" con un peso non dichiarato ma definito "leggermente inferiore rispetto a quello del controller Xbox", come confermato anche da Wired.



In attesa di saperne di più sul design e su tutte le funzionalità del DualShock 5, ti chiediamo: quali di queste caratteristiche vorresti assolutamente vedere nel prossimo controller Sony? A te la parola!