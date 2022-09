A quasi due anni dal lancio sei riuscito a comprare PS5 o Xbox Series X?

Sono passati quasi due anni dal debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X, piattaforme che hanno segnato l'inizio della next-gen sette anni dopo il lancio di PlayStation 4 e Xbox One.



Da quasi ventiquattro mesi però come sappiamo i problemi di produzione e la crisi dei chip stanno rendendo molto difficile l'acquisto di una console next-gen, mentre già si parla di revisioni e nuovi modelli in arrivo, sopratutto per quanto riguarda la piattaforma Sony. In un clima di incertezza globale come quello attuale, i rifornimenti sono ridotti e gli stock vanno rapidamente sold-out una volta messi in vendita, limitando le possibilità di acquisto per i consumatori.



Ti chiediamo: sei riuscito a comprare PlayStation 5/Xbox Series X oppure no?