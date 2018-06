E3 2018: Qual è stato il miglior annuncio della conferenza PlayStation

La PlayStation Conference dell'E3 2018 si è conclusa da poche ore, permettendoci di dare uno sguardo più approfondito ai migliori giochi in arrivo su PS4. Nonostante le attenzioni dello show si siano concentrate sulle quattro esclusive di punta, con l'arrivo delle prime sequenze di gameplay per The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima e Death Stranding, le sorprese non sono comunque mancate all'appello.



Tra i nuovi annunci, infatti, il palco allestito da Sony ha ospitato i reveal di NiOh 2 e Control, il nuovo gioco di Remedy Software conosciuto in precedenza con il nome in codice Project 7, senza dimenticare naturalmente il trailer ufficiale di Resident Evil 2 Remake.



Secondo te qual è stato il miglior annuncio della conferenza Sony dell'E3 2018?