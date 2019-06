E3 2019: quale conferenza attendi con maggior interesse?

L'E3 2019 si terrà a Los Angeles dall'11 al 13 giugno, ma come da tradizione il weekend precedente sarà dedicato alle conferenze di publisher e hardware house. Anche se Sony non sarà presente alla fiera, l'evento californiano di quest'anno si preannuncia altrettanto ricco di sorprese e annunci.



Nelle scorse ore Google ha svelato data di uscita, prezzi e giochi di Stadia, Bungie ha rivelato Shadowkeep, la nuova espansione di Destiny 2, mentre sabato 8 giugno Electronic Arta presenterà i titoli della sua lineup come FIFA 20. Spazio poi a Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Bethesda e Square Enix, senza dimenticare il consueto appuntamento con il PC Gaming Show e l'inedita conferenza AMD.



Ti chiediamo: qual è la conferenza E3 2019 che attendi maggiormente? A te la parola!