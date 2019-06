E3 2019: qual è stato il miglior annuncio della conferenza Microsoft?

La conferenza Microsoft dell'E3 2019 di Los Angeles si è appena conclusa, ospitando sul suo palcoscenico tante novità interessanti.



Tra gli annunci di maggior spicco segnaliamo la data di lancio di Cyberpunk 2077: l'attesissimo GDR sci-fi di CD Projekt RED debutterà sul mercato il 16 aprile 2020, includendo all'interno del cast nientemeno che Keanu Reeves.



La Casa di Redmond ha colto l'occasione per parlare di Project Scarlett, annunciando che la nuova Xbox next-gen uscirà verso la fine del 2020, insieme al debutto di Halo Infinite. Parlando dei giochi in esclusiva, da segnalare anche il reveal di Bleeding Edge di Ninja Theory e le date di lancio di Gears 5 e Ori and the Will of the Wisps, senza dimenticare l'acquisizione di Double Fine.



Non potevano mancare le novità riguardanti il Game Pass, servizio ora disponibile anche su PC con l'arrivo di 60 nuovi giochi (tra cui Metro Exodus) e della nuova formula di abbonamento Ultimate. Spazio anche per l'annuncio del nuovo Xbox Elite Controller Series 2, per i reveal di Tales of Arise e Blair Witch, e per il primo trailer di Elder Ring, il nuovo progetto di From Software in collaborazione con George Martin.



Alla luce di quanto mostrato, secondo te qual'è stato il miglior annuncio della conferenza Microsoft E3 2019?