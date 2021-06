E3 2021: quale conferenza attendi con maggior interesse?

Questa settimana inizia l'E3 di Los Angeles! Dal 12 al 15 giugno torna la fiera di videogiochi più famosa del mondo, con una serie di eventi e le ormai irrinunciabili conferenze (ecco la lista di tutte le conferenze E3 con data e ora per l'Italia) che animeranno i giorni della kermesse con nuovi annunci, reveal, trailer e gameplay.



La prima conferenza dei grandi publisher sarà quella di Ubisoft in programma sabato 12 giugno anche se nei giorni precedenti assisteremo ad altri eventi (non legati direttamente all'E3) come il reveal di Battlefield 6 (9 giugno), l'evento inaugurale della Summer Game Fest di Geoff Keighley (10 giugno) e Koch Primetime (venerdì 11 giugno).



Il weekend continua poi con lo show congiunto di Xbox e Bethesda, con lo Square Enix Presents (finalmente rivedremo Babylon's Fall) e con il PC Gaming Show, mentre l'inizio della settimana sarà caratterizzato dal Future Games Show e da eventi più piccoli fino al gran finale di martedì 15 giugno con il Nintendo Direct. Quale di questi eventi attendi maggiormente? A te la parola!