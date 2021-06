E3 2021: qual è stato il miglior annuncio della conferenza Ubisoft?

La conferenza Ubisoft all'E3 2021 si è rivelata piuttosto interessante sopratutto nella parte finale grazie agli annunci di Mario + Rabbids Sparks of Hope per Nintendo Switch e alla presentazione del primo trailer di Avatar Frontiers of Pandora, il gioco di Massive (autori di The Division) basato sulla serie cinematografica di James Cameron.



Non sono mancati altri annunci di spessore come il nuovo trailer di Riders Republic e gli annunci di Rainbow Six Extraction, Rocksmith+, Just Dance 2022 e novità su Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion e gli altri giochi del catalogo Ubisoft. Aggiornamenti anche per quanto riguarda film e serie TV, che non abbiamo però preso in considerazione per il nostro sondaggio.



Qual è stato il miglior annuncio della conferenza E3 di Ubisoft? A te la parola!