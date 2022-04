E3 2022 cancellato, anche online: cosa ne pensi di questa decisione?

L'E3 2022 non si farà, ESA ha annunciato ufficialmente quello che tutti temevano ormai già da mesi. Quest'anno non ci sarà nessun Electronic Entertainment Expo per la prima volta dal 1995, con l'organizzazione che ha scelta di non tenere nemmeno l'edizione online per concentrarsi al massimo sui preparativi per l'E3 2023, con la fiera che tornerà dal vivo a Los Angeles il prossimo anno.



Gli ultimi due anni sono stati piuttosto difficili per l'E3 a causa della pandemia e della defezione di molti importanti publisher (primo tra tutti Sony con PlayStation, ma non solo), due elementi che hanno ovviamente fatto calare l'hype per quello che era fino a pochi anni fa l'evento videoludico più atteso dell'anno.



Cosa ne pensi di questa scelta? E' giusto cancellare interamente l'evento o sarebbe stato più corretto mantenere almeno l'edizione online? A te la parola!