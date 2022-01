E3 Digital 2022 potrebbe essere cancellato, cosa ne pensi?

L'E3 2022 non si terrà in presenza ma forse nemmeno in formato digitale, stando alle parole di Jeff Grubb l'ESA potrebbe annunciare a breve la cancellazione dell'E3 Digital annunciato per giugno, anche se chiaramente non ci sono ancora conferme in merito.



I motivi che potrebbero portare a questa scelta non sono chiari, è pur vero che senza la possibilità di tenere lo show in presenza, viene meno la necessità di riunire più eventi sotto un marchio ben preciso, con publisher e sviluppatori sempre più esperti nell'organizzare showcase proprietari, come accade da anni per nomi come Ubisoft, Xbox, PlayStation, Nintendo e Square Enix, solamente per citarne alcuni.



La cancellazione dell'E3 Digital potrebbe mettere la parola fine alla storia dell'Electronic Entertainment Expo: cosa ne pensi?