EA annuncia Dead Space: sei contento di questo ritorno?

I rumor dei mesi scorsi si sono alla fine rivelati esatti: Electronic Arts ha annunciato Dead Space, progetto che vuole "ricostruire da zero" uno dei giochi horror più acclamati degli ultimi 15 anni. A metà tra remake e remastered plus, Dead Space non è il tanto atteso Dead Space 4 e come confermato da EA Motive l'obiettivo del team è quello di riportare in vita l'esperienza originale aggiornandola però con migliorie alla storia ed espandendo il gioco originale, anche se non è ancora chiaro in che modo.



