EA Play E3 2019: qual è stato il miglior annuncio dell'evento?

Electronic Arts è stato il primo publisher a ospitare la propria conferenza all'E3 2019 di Los Angeles. L'EA Play 2019 si è concluso da poche ore, permettendo alla compagnia americana di svelare le ultime novità riguardanti i propri giochi.



L'evento è partito in sesta con il primo video gameplay di Star Wars: Jedi Fallen Order, la nuova, promettente avventura single player di Respawn Entertainment ambientata nell'universo di Guerre Stellari. Da quello che abbiamo visto, e come ammesso da Respawn stessa, gli sviluppatori si sono ispirati a Dark Souls e Bloodborne, prendendo in prestito diversi elementi dei soulslike.



A seguire è arrivato il turno della Stagione 2 di Apex Legends, con il reveal della prossima season che introdurrà il nuovo eroe Wattson, la mitraglietta L-Star e altro ancora. Novità anche per lo shooter bellico di DICE con la presentazione del Capitolo 5 di Battlefield 5, espansione che ci porterà a rivivere gli eventi della Guerra del Pacifico, senza dimenticare le novità riguardanti The Sims 4.



Infine, come da tradizione, non sono mancati gli annunci dei nuovi titoli sportivi targati EA Sports. Durante l'evento è arrivato il reveal completo di FIFA 20 con i primi dettagli sul gameplay, mentre verso la fine del panel è stato ospitato l'annuncio del nuovo capitolo di Madden NFL.



Alla luce di quanto mostrato alla conferenza di Electronic Arts, secondo te qual'è stato il miglior annuncio dell'EA Play E3 2019?