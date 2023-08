EA Sports FC, Starfield, MK1: vota il gioco più atteso di settembre 2023!

Mancano 1 mese, 2 giorni alla chiusura

Qualche nome? Baldur's Gate 3 per PS5, Starfield, The Crew Motorfest, EA Sports FC 24, Mortal Kombat 1 e Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Non vi bastano? Ci sono anche NBA 2K24, Baten Kaitos I & II HD Remaster, Payday 3, Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai e Cocoon. E non dimentichiamoci di Lies of P, il Soulslike che fonde Bloodborne con Pinocchio.



Niente male vero? Adesso sei chiamato a votare per eleggere il gioco più atteso del mese di settembre 2023: a te la parola!