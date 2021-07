eFootball: il nuovo gioco di calcio Konami è free to play, cosa ne pensi?

Come promesso, Konami ha annunciato il 21 luglio il suo nuovo gioco di calcio per la prossima stagione: non si tratta del tanto rumoreggiato eFootball PES 22 bensì del nuovo eFootball, gioco calcistico free to play in arrivo durante l'autunno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android.



Konami abbandona così il tradizionale modello di business adottato in tanti anni per proporre un gioco di calcio gratis con DLC opzionali acquistabili separatamente e pieno supporto per il matchmaking cross-platform, permettendo quindi a tutti di giocare con gli amici indipendentemente dalla piattaforma posseduta.



Una vera rivoluzione o un tentativo troppo azzardato di cambiare il mercato dei giochi sportivi? Solo il tempo ci darà una risposta, nel frattempo vogliamo sapere cosa ne pensi di questa mossa. eFootball free to play, sei d'accordo oppure no?