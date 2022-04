Elden Ring: ci stai ancora giocando a quasi due mesi dal lancio?

Sono passati quasi due mesi dal lancio di Elden Ring, un lasso di tempo che porta molti giochi ad essere abbandonati (o quasi) per passare a nuovi titoli, questo però non sembra essere accaduto con il gioco di FromSoftware, titolo che ancora oggi sta catalizzando l'attenzione di milioni di giocatori.



Lo vediamo nelle discussioni su forum e social ma anche nell'indice di gradimento che dimostrate di avere per i contenuti a tema Elden Ring, segno evidente di come il gioco di Miyazaki e Martin abbia davvero fatto breccia in un vasto pubblico, anche ancora oggi continua a giocare e appassionarsi alle storie dell'Interregno, nonostante l'uscita di altre produzioni altrettanto valide in queste settimane.



E tu stai ancora giocando a Elden Ring oppure lo hai (temporaneamente) abbandonato?