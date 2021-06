Elden Ring: ti è piaciuto il gameplay trailer?

L'attesissimo Elden Ring si presenta con il primo gameplay trailer alla Summer Game Fest di Geoff Keighley, come attesissima World Premiere finale dell'evento inaugurale andato in onda il 10 giugno. Il giornalista canadese "libera" il trailer e sullo schermo compaiono immagini decisamente familiari... si tratta proprio del nuovo gioco di FromSoftware realizzato in collaborazione con George R.R. Martin, autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, serie di romanzi che ha poi ispirato la serie TV Il Trono di Spade.



Il gameplay trailer di Elden Ring è pieno di citazioni all'universo creato da Miyazaki e tra combattimento, musiche epiche e momenti drammatici arriva anche la data di uscita, fissata per il gennaio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.



Ti è piaciuto il gameplay reveal di Elden Ring? A te la parola!