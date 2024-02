Elden Ring Shadow of the Erdtree vs Enotria: quale comprerai il 21 giugno?

Come sappiamo, Elden Ring Shadow of the Erdtree e Enotria The Last Song escono lo stesso giorno : dopo un momento di smarrimento iniziale, i giocatori appassionati del genere Souls si stanno chiedendo quale acquistare al day one e quindi a quale titolo dare la priorità.

Shadow of the Erdtree è il primo DLC di Elden Ring, definito da FromSoftware come "il più grande contenuto aggiuntivo da noi mai prodotto" mentre Enotria The Last Song è una nuova proprietà intellettuale, per di più made in Italy e sviluppata dal team di Jyamma Games.



Tu hai già deciso cosa comprerai al day one? E' il momento di fare una scelta!