Electronic Arts presenta Battlefield 5: ti è piaciuto?

Nella giornata di ieri Electronic Arts e DICE hanno ufficialmente tolto i veli a Battlefield 5, nuovo episodio della serie in arrivo il 19 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco, ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, vedrà il ritorno delle Storie di Guerra e il debutto delle Grand Operations, parte del progetto "Tides of War" che porterà all'abbandono del Premium Pass a favore di contenuti live, mappe e modalità gratis per tutti.



Durante l'evento di presentazione EA ha mostrato il trailer di debutto di Battlefield 5 e rivelato i primi dettagli sul gameplay, mentre per vedere il gioco in azione dovremo attendere l'evento EA Play del nove giugno. Sei soddisfatto di quanto visto fino ad ora? Ti è piaciuto il reveal di Battlefield V?