Everyeye Awards 2021: miglior esclusiva PlayStation dell'anno

Il 2021 di PlayStation non è stato particolarmente ricco di esclusive, con Sony che si prepara a lanciare un trittico di esclusive di grande portata il prossimo anno (Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, God of War Ragnarok) per lasciare spazio a Destruction All-Stars, Ratchet & Clank Rift Apart e Returnal. Qual è la miglior esclusiva PS4 e PS5 dell'anno? E' il momento di votare.