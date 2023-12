Everyeye Awards 2023: miglior gioco indie dell'anno

Perle inattese e piccoli capolavori per grandi emozioni. Il 2023 ci ha stregato coi suoi indie di indiscutibile valore, che hanno reso ancor più variegato il lungo catalogo di titoli in uscita. Da Humanity, a Chants of Sennar, passando per Dredge e Cocoon, fino a Sea of Stars, c’è davvero l’imbarazzo della scelta…