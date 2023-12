Everyeye Awards 2023: si vota per il miglior gioco action adventure

C’è The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, ne siamo ben consapevoli, ma gli sfidanti di assoluta caratura non mancano, da Alan Wake 2 a Dead Space e Resident Evil 4. Sì, il 2023 è stata un’annata indimenticabile per i fan dell’orrore videoludico. Ma bando alle ciance: pronti a eleggere il miglior action adventure?