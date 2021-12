Everyeye Awards: Miglior Remake e Remaster del 2021

Sono tanti i remake e i giochi rimasterizzati usciti nel corso del 2021: da Shin Megami Tensei 3 Nocturne HD a Super Mario 3D World + Bowser's Fury passando per Alan Wake Remastered, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, NieR Replicant, Mass Effect Legendary Edition e The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Si vota per eleggere il miglior remake/remaser dell'anno.