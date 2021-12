Everyeye Awards: vota la miglior colonna sonora del 2021

La colonna sonora e gli effetti sono da anni parte integrante della produzione di un videogioco, aspetti che vengono tenuti in sempre maggior considerazione da parte degli appassionati. La nostra selezione di giochi in lotta per il premio di miglior colonna sonora del 2021 include NEO The World Ends With You, The Artful Escape, Life is Strange True Colors, Impostor Factory, NieR Replicant, Persona 5 Strikers e Kena Bridge of Spirits. E' il momento di votare!