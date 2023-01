Everyeye Awards: vota la miglior esclusiva Nintendo Switch del 2022

Il 2022 di Nintendo Switch è iniziato alla grande con Leggende Pokemon Arceus ed è terminato con Bayonetta 3 e Pokémon Scarlatto e Violetto, nel mezzo esclusive di rilievo come Mario Strikers, Live A Live, Xenoblade Chronicles 3 e Splatoon 3, solamente per citarne alcune. Si vota per eleggere la miglior esclusiva Nintendo Switch del 2022!