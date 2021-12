Everyeye Awards: vota il miglior GDR del 2021

Data la straordinaria attenzione che il mercato nipponico in particolare dedica al mondo degli RPG, ogni anno è caratterizzato da un'offerta ruolistica abbondante e diversificata. Se dall'Occidente è emerso il conservativo Ruined King A League of Legends Story, il Paese del Sol Levante ha sfornato alcuni dei più grandi successivi della scorsa estate, come appunto Tales of Arise, Scarlet Nexus e Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Votate quello che vi ha stregati di più nella pagina del sondaggio sul miglior gioco di ruolo del 2021.