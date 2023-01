Everyeye elegge il gioco di dicembre 2022: per voi qual è il migliore?

Dicembre è stato un mese non troppo ricco di uscite anche se non sono mancate sorprese come High on Life, Marvel Midnight Suns (ecco la nostra recensione di Marvel Midnight Suns), The Callisto Protocol e Crisis Core Final Fantasy VII Reunion.



High on Life in particolare ci ha conquistato grazie alla sua carica di ironia e ad un gameplay solido, Crisis Core Final Fantasy VII Reunion ha riportato in vita un classico del catalogo PSP mentre Need for Speed Unbound ha provato a rinnovare la formula della serie, proponendo un comparto estetico stile fumetto con la cultura del tuning e la musica hip-hop. Discreti riscontri anche per The Callisto Protocol, sebbene sia stato incapace di raccogliere il testimone di erede spirituale di Dead Space, come evidenziato nella nostra recensione di The Callisto Protocol.



Prima di scoprire qual è il miglior gioco del mese per noi di Everyeye.it, fateci sapere nello spazio qui sotto la vostra preferenza.