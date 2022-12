Everyeye elegge il gioco del mese di novembre 2022: voi quale scegliete?

Il mese di novembre è stato ricchissimo di uscite di assoluto spessore, sono tanti i giochi che hanno visto la luce durante il penultimo mese dell'anno, da Call of Duty Warzone 2 a Tactics Ogre Reborn, passando per Pentiment, Football Manager 2023, Pokemon Scarlatto e Violetto e ovviamente God of War Ragnarok.



Pentiment di Obsidian è stato ben accolto (ecco la nostra recensione di Pentiment) e premiato per la sua originalità, un progetto dallo stile unico che nulla ha potuto però contro la furia di Kratos. Football Manager 2023 si è dimostrato un gioco solido ma forse sin troppo simil alle precedenti incarnazioni della serie.



Nota di merito per Tactics Ogre Reborn che ha riportato in vita uno storico franchise Square Enix, e per Call of Duty Warzone 2.0, sequel del Battle Royale più giocato degli ultimi anni. Novembre è stato anche il mese di Pokemon Scarlatto e Violetto, i due nuovi giochi Pokemon non hanno convinto del tutto a causa di alcuni problemi tecnici e strutturali ma non si può negare che il successo sia stato fragoroso, con milioni di copie vendute in tutto il mondo nel weekend di lancio.



Prima di scoprire qual è il nostro gioco del mese, tocca a voi votare qui sotto, ma fateci sapere nello spazio dedicato ai commenti i motivi del vostro voto, o se avreste scelto un gioco non presente in lista.