Everyeye elegge il miglior gioco di gennaio: è Hi-Fi Rush! Tu quale scegli?

Tra i tanti, citiamo One Piece Odyssey di Bandai Namco, nuovo gioco di ruolo ambientato nell'universo di una delle serie manga/anime più amate e famose di sempre, si continua con Fire Emblem Engage, ultimo capitolo di una saga ultra trentennale, Square Enix ha proposto Forspoken, gioco Open World accolto non sempre brillantemente che ma sta in ogni caso riscuotendo un discreto successo.



Non possiamo poi non citare Dead Space Remake, titolo che segna un nuovo standard assoluto per le riedizioni (come emerge nella recensione di Dead Space Remake), grazie ad una cura incredibile e ad un lavoro certosino nel restituire le atmosfere del gioco di Visceral Games, espandendo al tempo stesso la storia e le meccaniche dell'originale Dead Space.



Ma il vincitore assoluto scelto dallo staff di Everyeye.it è Hi-Fi Rush di Bethesda e Tango Gameworks, pubblicato a sorpresa il 25 gennaio al termine dell'evento Xbox Developer Direct, Hi-Fi Rush è stato premiato da pubblico e critica ricevendo recensioni estremamente positive (ecco la nostra recensione di Hi-Fi Rush) e balzando subito ai primi posti delle classifiche di Steam, Xbox Store e Game Pass.



Hi-Fi Rush è un gioco stiloso e fresco, che recupera in parte alcuni stilemi dei giochi dei primi anni 2000 (pensiamo a Jet Set Radio di SEGA ad esempio) per offrire un'esperienza di altissimo profilo. Hi-Fi Rush è il nostro vincitore del premio Game of the Month di gennaio 2023, qual è il vostro? Votate!