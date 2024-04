Fallout vs The Last of Us: quale serie TV è più fedele ai videogiochi?

Sono due delle serie TV più acclamate degli ultimi anni ed entrambe sono tratte da videogiochi di successo: parliamo di The Last of Us e Fallout , quest'ultimo fenomeno televisivo del momento.

The Last of Us

La serie di The Last of Us prodotta da HBO si ispira ovviamente ai videogiochi Naughty Dog e porta in scena le avventure di Joel ed Ellie. La prima stagione è stata un successo, la season 2 è attualmente in produzione e c'è grande hype per questa nuova stagione.



Prima Video ha già rinnovato Fallout per la seconda stagione, la prima season ha riscosso un enorme successo dando una notevole spinta anche alle vendite dei videogiochi Bethesda. Acclamata da pubblico e critica, quest'opera porta i giocatori nel deserto del Mojave (e oltre) con tanti riferimenti alla saga videoludica.



Ti chiediamo: The Last of Us vs Fallout, quale delle due serie è più fedele al materiale originale?