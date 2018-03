Far Cry 5 sta per arrivare: qual è il tuo episodio preferito della serie Ubisoft?

Far Cry 5 arriverà domani nei negozi: tutto è pronto per il ritorno della serie Ubisoft, assente dagli schermi con un episodio "regolare" dal 2014, anno di uscita di Far Cry 4. Far Cry Primal, spin-off ambientato nell'Età della Pietra, ha riscosso un notevole successo, con Far Cry 5 la casa francese vuole però alzare ulteriormente l'asticella della qualità...



In attesa di mettere le mani sul gioco, ti chiediamo qual è il tuo episodio preferito di Far Cry?

Nota Bene - Dalle possibili risposte abbiamo escluso spin-off secondari, raccolti e riedizioni come Far Cry Instincts Predator, Paradise Lost, Far Cry Vengeance e Far Cry The Wild Expedition.