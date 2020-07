Far Cry 6: ti è piaciuto il trailer di debutto con Giancarlo Esposito?

Il 12 luglio durante l'evento Ubisoft Forward la casa francese ha annunciato ufficialmente Far Cry 6, già svelato da un leak nei giorni scorsi. Il gioco, ambientato sull'isola di Yara (apparentemente ispirata a Cuba) si caratterizza per la presenza di un villain d'eccezione e altamente carismatico: Anton Castillo, interpretato dall'attore Giancarlo Esposito, noto per i suoi ruoli in Better Call Saul e The Mandalorian.



Far Cry 6 uscirà a febbraio 2021 su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 5 e Google Stadia, in attesa di scoprire ulteriori dettagli e vedere il gioco in azione, ti chiediamo, ti piaciuto il debut trailer? A te la parola!